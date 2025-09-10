الصفحة الدولية

بن سلمان: سنكون مع قطر في كل الإجراءات التي تتخذها


أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن المملكة مع قطر في كل الإجراءات التي تتخذها، فيما عبر عن رفضه للعدوان الذي وصفه بالغشم على الدوحة.

وقال بن سلمان، إنه "قمنا بتفعيل مبادرة السلام العربية لتنفيذ حل الدولتين، والمملكة ترفض هجوم إسرائيل على الدوحة"، مشيرا الى انه "نساند سوريا لضمان وحدة أراضيها ونأمل أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان".

وتابع: "الاعتداء على قطر يتطلب تحركا دوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وأرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه أي عدوان"، معبراً عن "ادانته لاستمرار العدوان الغاشم على غزة".

ولفت الى ان "المبادة العربية للسلام مسار غير مسبوق لإنشاء الدولة الفلسطينية"، مختتماً قوله بأنه "سنكون مع قطر في كل الإجراءات التي تتخذها ونرفض وندين العدوان الغاشم عليها".

