روسيا تعتبر الضربة الإسرائيلية على الدوحة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

دانت الخارجية الروسية في بيان الضربة الإسرائيلية على الدوحة واعتبرتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث ذكرت وزارة الخارجية الروسية: "تعتبر روسيا ما حدث انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعديا على سيادة دولة مستقلة ووحدة أراضيها، وخطوة تؤدي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط".

وأضافت الوزارة أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة كانت عملا يهدف إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط.

كما دعت روسيا الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى تدهور الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.