الأمم المتحدة تعلق على قصف الدوحة: اعتداء صارخ

وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة القطرية الدوحة بـ"الاعتداء الصارخ".

وقال المتحدث، "الأمين العام دان دون لبس الاعتداء على سيادة دولة قطر"، مردفا "قطر دولة وساطة والاعتداء ليس مؤشرا إيجابيا".

وأضاف "الأسرة الدولية يجب أن تتحدث بصوت واحد نظرا لدور قطر الإيجابي"، مشددا بالقول "الوضع متقلب جدا ونخشى مزيدا من التصعيد".

وتابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "الهجوم اعتداء صارخ على سيادة قطر وانتهاك لأراضيها".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".