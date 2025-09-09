المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي : الغارة الجوية ضد قادة حماس في الدوحة انتهاكا للقانون الدولي

اعتبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن الغارة الجوية ضد قادة حماس في الدوحة انتهاكا للقانون الدولي.​

وقال المتحدث، "الغارة الجوية ضد قادة حماس في الدوحة انتهاك للقانون الدولي وسلامة أراضي قطر".

وأضاف "الغارة الجوية ضد قادة حماس في الدوحة تهدد بمزيد من تصعيد العنف في المنطقة"، معربا عن "التضامن الكامل مع سلطات وشعب قطر الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".