السعودية تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر وتؤكد استعدادها لمساندتها بكل الإمكانيات

ادانت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإسرائيلي على قطر، فيما أشارت الى تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان، انه "تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة" مؤكدةً "تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات".

وحذرت السعودية، من "العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية".

من جانبه، أدان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع امير دولة قطر الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة.

ونقلت وكالة "واس" السعودية، أن "ولي العهد أجرى اتصالًا هاتفيًا بأمير دولة قطر، أكد خلاله وقوف المملكة التام مع دولة قطر الشقيقة، وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على اراضي قطر والذي يُعدّ عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية".