استشهاد نجل القيادي بحماس خليل الحية ومدير مكتبه في الاعتداء الصهيوني

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإن نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه استشهدا في قصف "إسرائيلي" استهدف مقر الحركة في الدوحة.

وأكدت "شبكة قدس" الإخبارية نقلا عن مصادر "سقوط شهداء وإصابات نتيجة الغارة الإسرائيلية في الدوحة".

وذكرت الشبكة إن عددا من عائلة خليل الحية والعاملين في مكتبه استشهدوا في القصف "الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش "الإسرائيلي" أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".