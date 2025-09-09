"اعلام اسرائيلي" يدعي اغتيال القيادي بحماس خليل الحية في الغارة بالدوحة

أفادت تقارير "إسرائيلية" أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، كان مستهدفا في الهجوم "الإسرائيلي" على قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، ظهر الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول "إسرائيلي" كبير قوله إن "الهجوم استهدف قيادة حماس في قطر، بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين"، مضيفًا أن تل أبيب "تنتظر النتائج".

وفي بيان رسمي، أعلن "الجيش الإسرائيلي" بالتعاون مع جهاز "الشاباك" عن تنفيذ ضربة دقيقة عبر سلاح الجو ضد ما وصفه بـ"القيادة الحمساوية في الخارج"، مؤكداً أن المستهدفين "قادوا أنشطة حماس لسنوات طويلة ويتحملون المسؤولية المباشرة عن مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".