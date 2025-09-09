الصفحة الدولية

حماس: استهداف وفد الحركة المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة


أفادت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، باستهداف وفدها المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة.

وقال مصدر قيادي في الحركة، ان "إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة".

وأضاف، ان "الاجتماع استهدف بينما كان يناقش مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار".

وكانت قد سمعت دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد أعمدة دخان في سماء حي كتارا، حسبما أفادت وكالة رويترز للانباء.

