عراقجي: إيران لم تغادر طاولة المفاوضات مطلقاً

أكد وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، ان إيران لم تغادر طاولة المفاوضات مطلقًا، حيث ذكرعراقجي خلال اجتماع تشاوري لمسؤولي وزارة الخارجية مع ضيوف المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية المنعقد في طهران إن "تجربة الحرب التي استمرت 12 يوماً كانت درساً كبيراً للولايات المتحدة وحلفاء الكيان الصهيوني؛ فقد أدركوا أنه لا وجود لأي حل عسكري لقضية إيران، وأن الطريق الوحيد هو الدبلوماسية العادلة القائمة على الاحترام المتبادل وصون المصالح المشتركة".

كما أوضح أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تغادر طاولة المفاوضات مطلقاً، وكانت دوماً مستعدة لخوض حوار مشرّف وعادل"، مشيرا الى أن "كان الأعداء يعولون على إحداث فرقة داخلية بين أطياف الشعب الايراني ، لكن أحداث الحرب الـ12 يوماً أثبتت أنه لا يوجد أي فرق بين الشعب الإيراني فجميعهم دافعوا في إطار هوية واحدة"