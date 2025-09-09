"عليكم أن تدفعوا".. مسؤول إثيوبي يصدم مصر والسودان

في خطوة أثارت غضبا في القاهرة والخرطوم أكد مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو أن مصر والسودان كان يجب أن يتحملا نصف تكلفة بناء السد بدعوى استفادتهما من فوائده الإقليمية.

وفي تصريحات وصفت في مصر بـ"الاستفزازية الواضحة"، قال هورو إن السد ليس مجرد مشروع إثيوبي داخلي، بل "فرصة مشتركة للمنطقة بأكملها"، مشيرا إلى أن دول المصب ستستفيد من تدفق مياه منتظم يقلل من الفيضانات السنوية المدمرة في السودان، ويضمن امتلاء خزانات السدود مثل روصيرص وسنار بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى توسيع الزراعة على مدار العام بنحو 500 ألف هكتار في السودان وحده.

وتسأل المسؤول الإثيوبي قائلا: "إثيوبيا تتحمل التكلفة الكاملة، لكن الاستفادة مشتركة، فلماذا لا يشاركان في النصف؟"، مضيفا أن الملء النهائي للخزان (الذي بلغ 40 مليار متر مكعب حتى الآن) لن يتوقف، رغم الاعتراف بتأثيرات محتملة على الدولتين.

وجاءت تصريحات مدير المشروع الإثيوبي العملاق في وقت حساس، حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اكتمال بناء السد بنسبة 98.9%، ودعا مصر والسودان لحضور الافتتاح الرسمي، مؤكدا أن "السد بركة للجميع" ولم يقلل من مياه السد العالي بـ"لتر واحد".

وشهدت إثيوبيا الاثنين احتفالات شعبية عارمة في الشوارع والساحات العامة، عشية افتتاح سد النهضة الإثيوبي الثلاثاء، في حدث يعد رمزًا وطنيا يجسد السيادة والتطور الاقتصادي للبلاد، وذلك رغم التوترات الإقليمية المتزايدة مع مصر والسودان، اللذان أعربا عن مخاوف أمنية مائية عميقة بشأن تأثير السد على تدفق مياه النيل، مع دعوات متكررة لاتفاق ملزم يضمن حقوق الدول المجاورة.

ووفقا لتقارير من الإعلام الإثيوبي الرسمي، شارك عشرات الآلاف في مسيرات وفعاليات في أديس أبابا ومناطق بني شانغول-غوموز، حيث يقع السد مع هتافات "النهضة لإثيوبيا" و"النيل للجميع"، مما يعكس الفخر الوطني الذي وصفه رئيس الوزراء آبي أحمد بـ"تحقيق حلم قومي بعد 14 عاما من الجهد".

وشملت الاحتفالات التي بدأت صباح اليوم وتستمر حتى الافتتاح الرسمي عروضا فنية، وعروضا موسيقية، وتوزيعا للطعام التقليدي، مع مشاركة واسعة من الشباب والأطفال الذين رفعوا لافتات ترمز إلى "الطاقة المشتركة" و"التنمية الأفريقية".

ومع ذلك أعربت مصر عن رفضها القاطع لهذه الدعوة، معتبرة الافتتاح "انتهاكا للقانون الدولي"، بينما حذر السودان من "تهديدات أمنية" محتملة لسدودها مثل روزيرس، وسط مخاوف من نقصان في التدفق المائي يصل إلى 25% في مواسم الجفاف.