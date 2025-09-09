الصفحة الدولية

طائرة مسيرة تستهدف السفينة الاسبانية التابعة لأسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد بتونس


أفادت مراسلة RT الروسية في تونس بأن طائرة مسيرة استهدفت السفينة الاسبانية التابعة لأسطول الصمود العالمي في ميناء سيدي بوسعيد بتونس ما أدى إلى احتراق جزء منها.

وأظهر مقطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب من السفينة الإسبانية التابعة لأسطول الصمود العالمي وهي قرب الميناء، وتدخل خفر السواحل.

وعلقت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، على الحادث قائلة: "نحاول كشف ما جرى في ميناء تونس بالتعاون مع السلطات المحلية وأفراد الأسطول".

يذكر أن سفن أسطول الصمود العالمي رست في ميناء سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية، قبل أن تنطلق الأربعاء باتجاه غزة.

ووصلت نحو 20 سفينة على دفعات من إسبانيا ضمن الأسطول، الذي يضم مشاركين من عدة دول، تمهيدا للإبحار نحو القطاع المحاصر بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

مقطع اخر يظهر تصاعد السنة اللهب من السفينة الاسبانية 

