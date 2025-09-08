الصفحة الدولية

أحدها باسم سليماني.. إيران تستعد لإطلاق 4 أقمار اصطناعية


تخطط إيران لإطلاق أربعة أقمار اصطناعية إلى مدار الأرض بحلول منتصف مارس آذار 2026، وفتح قاعدة فضائية جديدة في تشابهار جنوب شرقي البلاد.

وقال حسن سالاريه، رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، اليوم الاثنين (8 أيلول 2025)، للصحفيين: "لقد أحرزنا تقدما جيدا في بناء قاعدة تشابهار الفضائية، ويجب أن ننتظر قريبا إطلاق أول قمر صناعي من هذه القاعدة"، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح سالاريه أنه بنهاية العام الإيراني، أي بمنتصف مارس آذار القادم بالتقويم الميلادي، ستطلق إيران أربعة أقمار اصطناعية، تشمل أقمارا من طراز "ظفر"، و"ناهيد 2" الصناعي، والنموذج الثاني للقمر الصناعي "كوثر"، الذي بناه القطاع الخاص الإيراني والمخصص لمراقبة الأرض، إلى جانب تجربة مجموع من الأقمار الاصطناعية الصغيرة والتي سميت بمجموعة "سليماني"، تيمنا باسم القائد السابق لقوات القدس التابعة للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي اغتيل بغارة أمريكية في بغداد عام 2020.

وفي الشهر الماضي، قال سالاريه لوكالة "تسنيم" إن إيران تخطط لإطلاق أول أقمارها التجريبية من مجموعة "سليماني" بحلول مارس آذار 2026.

وكانت إيران قد أطلقت في يوليو تموز الماضي، القمر "ناهيد 2" المخصص للاتصالات، إلى مدار الأرض على متن صاروخ روسي.

وعبرت حكومات غربية، مرارا، عن قلقها من الإطلاقات التي تنفذها إيران، وأدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في يناير 2024، إطلاق إيران للقمر "سوري" على متن صاروخ القائم 100"، زاعمة أنه يستخدم التكنولوجيا الأساسية لتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى، وفقا لما ذكره موقع إيران انترناشونال".

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن القمر الاصطناعي "ظفر"، المرتقب أن ترسله إيران إلى مدار الأرض، مصمم لإنتاج خرائط عالية الدقة وصور جوية لمناطق حول العالم.

وتشير التقارير إلى أنه قادر على التقاط صور بدقة عالية، كما أنه مزود بكاميرات ملونة تمكنه من تصوير المنشآت النفطية، والمناجم والغابات والكوارث.

وأوضح تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية، عام 2019، أن إيران يمكن أن تستخدم خبرتها في إطلاق المركبات الفضائية لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
