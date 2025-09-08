الهدنة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تواجه خطر الانهيار

تتصاعد الأزمة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع اتساع نطاق الرسوم الأمريكية على المعادن لتشمل منتجات جديدة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نشرته مؤخرا، حيث دفع اتساع الرسوم الجمركية صناعيين أوروبيين للتحذير من "أزمة وجودية" وتعليق صادرات إلى الولايات المتحدة، وأثاروا مطالبات أوروبية بتعديل اتفاقية التجارة الموقعة في يوليو الماضي.

والسبب الرئيسي هو قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية البالغة 50% على المعادن لتشمل مئات المنتجات الإضافية التي تحتوي على الفولاذ والألمنيوم.

وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وصف رئيس رابطة الصناعات الهندسية الألمانية بيرترام كافلات الوضع بأنه "أزمة وجودية" للقطاع.

ووفقا له، فإن حوالي 30% من المعدات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة تخضع الآن لزيادة الرسوم الجمركية.