فنزويلا: مادورو يأمر بنشر 25 ألف عسكري على حدود كولومبيا

أمر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية بهدف "حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد"، حيث ذكر مادورو في منشور عبر "تلغرام": "لقد أمرت بنشر 25 ألف رجل وامرأة من قواتنا الوطنية البوليفارية المجيدة لتعزيز مجموعات الاستجابة السريعة التشغيلية التكتيكية في منطقة السلام مع كولومبيا، وعلى الساحل الكاريبي.. وعلى الساحل الأطلسي لولايات نويفا اسبارتا وسوكريه ودلتا أماكورو".

وأضاف أن "الهدف الرئيسي من هذه التعبئة هو حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد والكفاح من أجل السلام".

وكان مادورو قد أعلن في وقت سابق، أن فنزيولا مستعدة للتحول من "مرحلة سياسية" إلى "مرحلة كفاح مسلح" في حال تعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات بين البلدين.