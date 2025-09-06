روسيا توجه اتهاما لدول أوروبية وأمريكا يخص النووي الإيراني

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن "الترويكا الأوروبية" والولايات المتحدة قامتا بتسييس البرنامج النووي الإيراني وتتخذان خطوات تؤدي إلى تفاقم الوضع.

وقال أوليانوف بحسب وكالة "برس تي في" الإيرانية إن "الولايات المتحدة وخاصة "الترويكا الأوروبية" قامت بتسييس هذه القضية (البرنامج النووي الإيراني) وتتخذ خطوات منتظمة تؤدي إلى تفاقم الوضع".

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بوساطة سلطنة عمان، وكان من المفترض أن تعقد الجولة السادسة في 15 يونيو، لكن اندلاع الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل حال دون ذلك.

وكانت الذريعة الرئيسية للعمل العسكري ضد إيران هي اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإسرائيل والولايات المتحدة لإيران بتطوير برنامج نووي عسكري سري، ولذلك خلال الصراع، كان الهدف الرئيسي هو المنشآت النووية الإيرانية، التي تعرضت لغارات جوية شنتها إسرائيل، ثم الولايات المتحدة.

وخلال الشهرين الماضيين، كثّفت إيران اتصالاتها مع "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لإبرام اتفاق نووي جديد.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.