إيران: نواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، اليوم السبت (6 أيلول 2025)، استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات، مشدداً على أن أي مفاوضات جديدة مع واشنطن يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل وأن تراعي مخاوف بلاده.

وقال عراقي في تصريح صحفي إن "الأوروبيين أصبحوا أكثر إدراكاً للوضع الراهن"، مؤكداً أن "تفعيل آلية الزناد من قبل الأوروبيين خطأ جسيم قد يعقد الوضع أكثر".

وأضاف أن "العودة إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب غير ممكن"، موضحاً أن "المفاوضات بعد الحرب سيكون لها شكل آخر بسبب التداعيات والتضحيات التي شهدتها بلاده".

وأكد الوزير أن "مفاوضات إيران مع الأوروبيين مستمرة، وأن بلاده مستعدة لبدء المفاوضات مع واشنطن إذا كانت على أساس الاحترام المتبادل".