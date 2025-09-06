الصفحة الدولية

الصين تحقق مع الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية بتهمة الفساد


قالت سلطات مكافحة الفساد الصينية، اليوم السبت، إن الرئيس السابق لأعلى هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية، يخضع للتحقيق، في أحدث حلقة ضمن حملة بكين المستمرة منذ سنوات على الفساد في الهيئات الرسمية.

وأُقيل يي هويمان فجأة من منصبه رئيس في مطلع العام الماضي، بعد اضطراب السوق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على مدى أشهر. وأعلنت هيئتا مكافحة الفساد الرئيسيتان في البلاد السبت، في بيان عبر الإنترنت أن يي "يُشتبه في ارتكابه انتهاكات خطيرة لـقواعد الانضباط والقانون" دون تفصيل مخالفاته المفترضة أو مكانه.

وذكر البيان أن المسؤول السابق،60 عاماً "يخضع لمراجعة تأديبية وتحقيق من اللجنة المركزية لفحص الانضباط واللجنة الوطنية للرقابة".

وشن الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة صارمة على الفساد منذ توليه السلطة منذ أكثر من عقد. ويقول المؤيدون إن هذه السياسة تعزز الحوكمة الرشيدة فيما يعتبر آخرون أنها تُستخدم أيضا وسيلة من شي للتخلص من خصومه السياسيين. وأثرت هذه الحملة بشدة على القطاع المصرفي والمالي الضخم في البلاد.

وعُيّن يي، الرئيس السابق للبنك الصناعي والتجاري الصيني، في أعلى منصب في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في يناير (كانون الثاني) 2019، خلفاً ليو شي يو الذي أُقيل بدوره، وخضع للتحقيق في مخالفات مماثلة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: نواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات
اعتقال 150 متظاهراً مؤيداً لغزة في لندن
الصين تحقق مع الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية بتهمة الفساد
عراقجي يعلق على المفاوضات النووية: سيكون لها شكلاً اخر بعد الحرب
الدكتور ولايتي : : صوت تحطيم عظم أمريكا وصل إلى مسامع العالم
زيلينسكي يرد على دعوة بوتين للتفاوض في روسيا: لن أذهب إلى عاصمة الإرهابي
البيت الأبيض يسعى لتجنب التصويت على إعادة تسمية البنتاغون "وزارة الحرب"
الاتحاد الأوروبي يحدّد موعداً لبحث العقوبات ضد روسيا
الرئيس الفنزويلي يعلن بدء تدريب المواطنين على الدفاع الوطني
رئيس الوزراء الهندي لن يحضر جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إثر التوتر مع واشنطن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك