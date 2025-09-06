الدكتور ولايتي : : صوت تحطيم عظم أمريكا وصل إلى مسامع العالم

قال مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، اليوم السبت (6 أيلول 2025)، إن صوت تحطيم عظم الأمم المتحدة وصل إلى مسامع العالم، مشيدا بدور الصين ووقوفها بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ولايتي في تصريحات صحفية، إن "الصين، أظهرت بالصبر والحكمة أنها تخمد صوت خطوات ترامب، كما أظهرت أنها القوة الأولى في العالم بشكل محتمل".

وأضاف ولايتي أن "صوت تحطيم عظم الأمم المتحدة وصل إلى مسامع العالم"، معتبر أن "منظمة شنغهاي ستلعب في المستقبل الدور الأول في تحديد مصير العالم".

واردف: "إيران، الصين وروسيا تلعب دورا أساسيا في شنغهاي".

واعتبر ولايتي أن "ترامب يتصرف مثل هتلر"، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية تعرضت خلال فترة حكم ترامب للإهانة عدة مرات ولم يجرؤ أي منها على الوقوف في وجه إجراءاته".

وأشار الى أنه "لم يجرؤ أي منهم على الوقوف في وجه إجراءات ترامب، وبدأوا بطريقة ما بأعمال إزعاجية ضد الدول المستقلة مثل إيران، ومن بين هذه الإجراءات يمكن الإشارة إلى تحركاتهم في تفعيل آلية الزناد"، مضيفا أنه "طلب الأوروبيين تفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو في الحقيقة رد فعل على تصرفات ترامب الفردية والمتسلطة على الساحة الدولية ضدهم".

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص "التواطؤ" المزعوم بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية، بالقول إن ترامب يتمتع بروح الدعابة.