زيلينسكي يرد على دعوة بوتين للتفاوض في روسيا: لن أذهب إلى عاصمة الإرهابي


قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على نظيره الروسي فلاديمير بوتين "المجيء إلى العاصمة الأوكرانية، كييف" لإجراء محادثات سلام، واتهمه بـ"محاولة التهرب" من اللقاء.

ومرت 3 أسابيع منذ أن زار بوتين ولاية ألاسكا الأميركية للقاء نظيره دونالد ترامب، لكن بوتين لم يلتزم بعد بصيغة إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

وأضاف: "لا أستطيع الذهاب إلى موسكو وبلدي يتعرض للقصف الصاروخي والهجمات يومياً، لا أستطيع الذهاب إلى عاصمة هذا الإرهابي".

واتهم نظيره الروسي بـ"التلاعب بالولايات المتحدة" ومحاولة تأجيل الاجتماع عبر اقتراح شروط "غير مقبولة".

وأكد زيلينسكي أن مقترحه لبوتين لا يزال كما هو، وقال: "عليه أن يأتي إلى كييف".

تصريحات زيلينسكي تزامنت مع الحديث عن توجّه وفد أوروبي إلى واشنطن لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

