الصفحة الدولية

الاتحاد الأوروبي يحدّد موعداً لبحث العقوبات ضد روسيا


 

يجري مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات في واشنطن في 8 كانون الأول المقبل حول فرض عقوبات جديدة على روسيا، فقد أفادت وسائل إعلام نقلًا عن مصادر أن الوفد سيترأسه المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون العقوبات، ديفيد أوسوليفان.

وسيعقد الاجتماع في وزارة الخزانة الأميركية، حيث سيناقشون أدوات الضغط الاقتصادي على روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة، وسيحضر الاجتماع مسؤولون من وزارة الخارجية ومكتب الممثل التجاري الأميركي والبيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن خطط فريق الاتحاد الأوروبي للذهاب إلى الولايات المتحدة لمناقشة العقوبات ضد روسيا.

وكان الغرب قد فرض، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة من العقوبات على روسيا منذ 2022، وانتقدت موسكو القيود الأوروبية ووصفتها بأنها غير قانونية وجزء من خط متواصل معاد لروسيا في أوروبا.

