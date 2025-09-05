وزير الخزانة الأميركي يدعو إلى مراجعة شاملة لسياسات "الفيدرالي"

دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الجمعة، إلى إجراء مراجعة "متكاملة" لعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك صلاحياته في تحديد أسعار الفائدة، في خطوة تأتي ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز نفوذها على البنك المركزي، رغم أن استقلاليته في مواجهة الضغوط السياسية قصيرة الأجل تُعدّ ركناً أساسياً لفعاليته.

وأوضح بيسنت، في مقال نُشر بصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هناك حاجة إلى "تحليل صادق، مستقل وغير حزبي" يغطي جميع جوانب المؤسسة، من السياسة النقدية والرقابة إلى آليات التواصل والموارد البشرية والأنشطة البحثية.

كما طالب بيسنت بأن تتخلى "الاحتياطي الفيدرالي" عن دوره في الإشراف المصرفي لمصلحة هيئات حكومية أخرى، وأن يعمل على "تقليص التشوهات التي يسببها في الاقتصاد"، خصوصاً عبر عمليات شراء السندات التي يقوم بها خارج أوقات الأزمات الحقيقية.