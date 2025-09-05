وفد إيراني يصل فيينا للتوصل إلى إتفاق مع الوكالة الدولية

كشف مصدر في الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة (5 أيلول 2025)، أن وفداً دبلوماسياً إيرانياً سيتوجه اليوم إلى فيينا، في أعقاب زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران لمتابعة عملية تبديل وقود محطة بوشهر النووية وعودة المفتشين إلى بلادهم بعد إتمام المهام الرقابية.

وقال المصدر إن "أن جولة جديدة من المباحثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُعقد اليوم الجمعة، بمشاركة وفد إيراني من وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للطاقة الذرية".

وأوضح أن "الاجتماع يهدف إلى مناقشة آلية التفاعل بين إيران والوكالة في إطار القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الجديدة الناتجة عن الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية السلمية في إيران".

وبحسب المصدر فإن "أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي مؤخراً استعداد بلاده لتسهيل المفاوضات الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني"، وذلك عشية اجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية يوم الاثنين المقبل.

وأكد المصدر الإيراني على "أهمية أن تستأنف إيران تعاونها الكامل مع الوكالة، بما في ذلك السماح بالوصول إلى المواقع النووية"، مضيفاً أن "إيطاليا مستعدة لدعم هذا المسار وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية".

يأتي هذا الموقف في وقت أقر فيه البرلمان الإيراني في شهر تموز الماضي قانونًا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية ورفض المدير العام للوكالة إدانة هذا الهجوم غير القانوني. وينص القانون على أن الحكومة الإيرانية ستعلق التعاون مع الوكالة حتى تتحقق الشروط المحددة في نص القرار.

وكان عراقجي قد صرح في مقابلة سابقة مع إحدى وسائل الإعلام البريطانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على إطار تعاون جديد مع إيران.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، أن المحادثات الحالية مع إيران بشأن سبل استئناف عمليات التفتيش يجب ألا تستمر لأشهر.

وأوضح غروسي لوكالة "رويترز" أن "أحدث المعلومات عن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب كانت في يونيو قبل الهجوم الإسرائيلي، وهناك اجماع عام على أن اليورانيوم المخصب بدرجة عالية لا يزال موجودا في إيران".

وكشف غروسي أن "الجميع متفقون على أن إيران قادرة إلى حد بعيد على إنتاج المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، ولم نتلق أي معلومات من إيران بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب منذ الهجوم الإسرائيلي"، داعياً إلى التوصل إلى إتفاق جديد مع إيران في أقرب وقت، وقال "من الجيد أن يحدث ذلك قبل الأسبوع المقبل".