الصفحة الدولية

وفد إيراني يصل فيينا للتوصل إلى إتفاق مع الوكالة الدولية


كشف مصدر في الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة (5 أيلول 2025)، أن وفداً دبلوماسياً إيرانياً سيتوجه اليوم إلى فيينا، في أعقاب زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران لمتابعة عملية تبديل وقود محطة بوشهر النووية وعودة المفتشين إلى بلادهم بعد إتمام المهام الرقابية.

وقال المصدر  إن "أن جولة جديدة من المباحثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُعقد اليوم الجمعة، بمشاركة وفد إيراني من وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للطاقة الذرية".

وأوضح أن "الاجتماع يهدف إلى مناقشة آلية التفاعل بين إيران والوكالة في إطار القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الجديدة الناتجة عن الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية السلمية في إيران".

وبحسب المصدر فإن "أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي مؤخراً استعداد بلاده لتسهيل المفاوضات الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني"، وذلك عشية اجتماع مجلس المحافظين للوكالة الدولية يوم الاثنين المقبل.

وأكد المصدر الإيراني على "أهمية أن تستأنف إيران تعاونها الكامل مع الوكالة، بما في ذلك السماح بالوصول إلى المواقع النووية"، مضيفاً أن "إيطاليا مستعدة لدعم هذا المسار وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية".

يأتي هذا الموقف في وقت أقر فيه البرلمان الإيراني في شهر تموز الماضي قانونًا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية ورفض المدير العام للوكالة إدانة هذا الهجوم غير القانوني. وينص القانون على أن الحكومة الإيرانية ستعلق التعاون مع الوكالة حتى تتحقق الشروط المحددة في نص القرار.

وكان عراقجي قد صرح في مقابلة سابقة مع إحدى وسائل الإعلام البريطانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على إطار تعاون جديد مع إيران.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، أن المحادثات الحالية مع إيران بشأن سبل استئناف عمليات التفتيش يجب ألا تستمر لأشهر.

وأوضح غروسي لوكالة "رويترز" أن "أحدث المعلومات عن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب كانت في يونيو قبل الهجوم الإسرائيلي، وهناك اجماع عام على أن اليورانيوم المخصب بدرجة عالية لا يزال موجودا في إيران".

وكشف غروسي أن "الجميع متفقون على أن إيران قادرة إلى حد بعيد على إنتاج المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، ولم نتلق أي معلومات من إيران بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب منذ الهجوم الإسرائيلي"، داعياً إلى التوصل إلى إتفاق جديد مع إيران في أقرب وقت، وقال "من الجيد أن يحدث ذلك قبل الأسبوع المقبل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخزانة الأميركي يدعو إلى مراجعة شاملة لسياسات "الفيدرالي"
وفد إيراني يصل فيينا للتوصل إلى إتفاق مع الوكالة الدولية
بوتين يحذر: أي قوات أجنبية في أوكرانيا ستكون "أهدافا مشروعة" للجيش الروسي
ترامب يعلن عن نيته للتواصل مع بوتين قريباً.. والكرملين يعلق
ترامب يعتزم إعادة تفسير معاهدة الصواريخ لبيع الطائرات المسيرة
بوتين ينتقد سياسة ترامب بفرض الرسوم ضمنيّاً معتبرها تهديد للاقتصاد العالمي
حركة الشباب في الصومال تتبنى هجوما على قاعدة أمريكية في البلاد
ترامب: فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين!
عراقجي: إيران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي
تفرض رسوماً جمركية على الواردات اليابانية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك