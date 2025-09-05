بوتين يحذر: أي قوات أجنبية في أوكرانيا ستكون "أهدافا مشروعة" للجيش الروسي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة (5 أيلول 2025)، من إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى أوكرانيا، مؤكدا أن أي قوات ستظهر في أوكرانيا ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.

وقال بوتين في كلمة له خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بفلاديفوستوك، إن "الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا سيفقد جدواه بمجرد التوصل إلى اتفاق لسلام مستدام".

وشدد بوتين على التزام روسيا الكامل بأي اتفاقيات سلام يتم التوصل إليها بشأن أوكرانيا، لكنه استبعد وجود إرادة سياسية كافية في كييف لتحقيق ذلك، قائلاً: "من غير المرجح أن تتوفر الإرادة السياسية في كييف للتوصل إلى اتفاق".

وأكد أن "الضمانات الأمنية يجب أن تشمل كلًا من روسيا وأوكرانيا، منتقدًا عدم مناقشة هذه الضمانات مع موسكو "بجدية حتى الآن". كما أعرب عن استعداد بلاده لضمان أمن اجتماع رفيع المستوى مع الجانب الأوكراني في موسكو، واصفًا إياها بأنها "المكان الأمثل" لعقد مثل هذا اللقاء.

وفيما يتعلق بالسيادة الأوكرانية، رأى بوتين أن "رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خيار مشروع، لكن انضمامها إلى حلف الناتو يمس مصالح روسيا الأمنية بشكل مباشر"، مشيرًا إلى أن "لكل دولة الحق في اختيار سياساتها الأمنية ولكن ليس على حساب دولة أخرى"، كما استبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع كييف بشأن القضايا الرئيسية في ظل الظروف الحالية.