الصفحة الدولية

ترامب يعلن عن نيته للتواصل مع بوتين قريباً.. والكرملين يعلق


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة (5 أيلول 2025)، نيته إجراء محادثة قريبًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عقب اتصال هاتفي عبر الفيديو جمعَه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

وقال ترامب بمعرض رده على سؤال على هامش حفل عشاء مع كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة حول احتمال تحدثه مع بوتين: "نعم، سأتحدث إليه"، مشيرا إلى أنه سيعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جهته، علق الكرملين على الخبر، نافيا وجود أي تحضيرات لمحادثة بين الرئيسين في الوقت الراهن، معتبرا أن الترتيبات لمثل هذه المحادثة "يمكن أن تُجرى بسرعة".

في السياق نفسه، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الغرب "غير قادر" على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، معتبرا أن وجود قوات عسكرية أجنبية (خاصة الأوروبية والأمريكية) لا يمكن أن يشكل ضمانا أمنيا مقبولًا لبلده.

يذكر أن قادة "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، الذي يضم قرابة 30 دولة معظمها أوروبية، كانوا قد عقدوا اجتماعا في باريس أمس الخميس، حضره بعضهم شخصيا، بينما شارك آخرون عبر الفيديو، لبحث موضوع الضمانات الأمنية لأوكرانيا في أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الرئيس الأوكراني في العاصمة الفرنسية، ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، في وقت يطالب الأوروبيون ترامب بفرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.

وكان الرئيس ترامب الذي أعرب أخيراً عن خيبة أمل كبيرة ببوتين، لمح الأربعاء الماضي، إلى احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا ما لم تستجب لتطلعات السلام، لكن من دون أن يخوض في التفاصيل.

