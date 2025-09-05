الصفحة الدولية

ترامب: فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين!


صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بان الولايات المتحدة فقدت الهند وروسيا، فقد ذكر ترامب، في تدوينة على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال): "يبدو أن الولايات المتحدة فقدت الهند وروسيا لصالح الصين الأكثر عمقًا وظلامًا".

وجاءت تصريحات ترامب بعد اجتماع قادة الهند والصين وروسيا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهو ما أثار قلقه بشأن تشكيل تحالف قوي قد يهدد المصالح الأمريكية.

فيما علّق ترامب على هذه الاجتماعات قائلاً: "قد يكون لديهم مستقبل طويل ومزدهر معًا!".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقة بين الولايات المتحدة والهند توتراً بسبب فرض إدارة ترامب تعريفات جمركية على السلع الهندية، الأمر الذي دفع بعض المحللين للقول إن "سياسات ترامب قد تدفع الهند نحو تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوتين ينتقد سياسة ترامب بفرض الرسوم ضمنيّاً معتبرها تهديد للاقتصاد العالمي
حركة الشباب في الصومال تتبنى هجوما على قاعدة أمريكية في البلاد
ترامب: فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين!
عراقجي: إيران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي
تفرض رسوماً جمركية على الواردات اليابانية
الخارجية الإيرانية تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا وتطرد السفير
ترامب: سنفرض عقوبات على الهند
رئيس الوزراء وسلطان عمان يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
بوتين: مستعد لمقابلة زيلنسكي
الأعرجي وخطيب زاده يؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لحل جميع المشاكل العالقة بالمنطقة والعالم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك