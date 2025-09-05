ترامب: فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين!

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بان الولايات المتحدة فقدت الهند وروسيا، فقد ذكر ترامب، في تدوينة على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال): "يبدو أن الولايات المتحدة فقدت الهند وروسيا لصالح الصين الأكثر عمقًا وظلامًا".

وجاءت تصريحات ترامب بعد اجتماع قادة الهند والصين وروسيا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهو ما أثار قلقه بشأن تشكيل تحالف قوي قد يهدد المصالح الأمريكية.

فيما علّق ترامب على هذه الاجتماعات قائلاً: "قد يكون لديهم مستقبل طويل ومزدهر معًا!".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقة بين الولايات المتحدة والهند توتراً بسبب فرض إدارة ترامب تعريفات جمركية على السلع الهندية، الأمر الذي دفع بعض المحللين للقول إن "سياسات ترامب قد تدفع الهند نحو تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا".