عراقجي: إيران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيسة دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتمعا في الدوحة مساء الخميس، فقد ذكرت وكالة مهر للأنباء أنه "وخلال هذا اللقاء ناقش الجانبان آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالإجراء غير المسؤول وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة، بالإضافة إلى آلية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما لفت عراقجي الى "الإجراءات غير القانونية وغير المبررة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد، مذكرا بالمسؤولية المهمة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بصفته "منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي"، مؤكدا "أهمية دور هذه الهيئة في الوفاء بمسؤوليتها وتحييد التحركات المناهضة للدبلوماسية وفقا للاتفاق النووي والقرار 2231".

كذلك أكد "التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر بالمسار الدبلوماسي، وجدية إيران وثباتها على هذا الموقف".

بدورها، اعتبرت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن "الدبلوماسية والتفاوض هما السبيل الوحيد لمعالجة مخاوف جميع الأطراف، وشددت على ضرورة توفير المزيد من الفرص للدبلوماسية".

كما أوضحت الوكالة أنه "تم الاتفاق على مواصلة المشاورات في الأيام والأسابيع المقبلة.