تفرض رسوماً جمركية على الواردات اليابانية

أعلن البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع المستوردة من اليابان، في إطار اتفاق تجاري جديد بين البلدين، حيث جاء في بيان البيت الأبيض: "بموجب الاتفاق، ستطبق الولايات المتحدة رسومًا أساسية بنسبة 15 بالمئة على جميع السلع اليابانية تقريبًا المستوردة إلى السوق الأمريكية، مع ترتيبات خاصة لقطاعات السيارات وقطع الغيار، ومنتجات الطيران، والأدوية المكافئة، والموارد الطبيعية غير المستخرجة أو المنتجة محليًا".

كما أوضح البيان أن الهدف من الاتفاق هو تحقيق توازن في الميزان التجاري وتهيئة بيئة "يمكن التنبؤ بها" للتجارة بين البلدين. وفي المقابل، ستفتح اليابان أسواقها أمام السلع الأمريكية، بما في ذلك زيادة كبيرة في واردات المنتجات الزراعية مثل الأرز والذرة وفول الصويا، إلى جانب الطاقة والتكنولوجيا الفضائية، فضلاً عن رفع القيود المفروضة على السيارات الأمريكية.

كذلك نص الاتفاق على أن تستثمر اليابان نحو 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع طوكيو بأنه "اتفاق ضخم، ربما الأكبر على الإطلاق".