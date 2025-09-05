الصفحة الدولية

تفرض رسوماً جمركية على الواردات اليابانية


أعلن البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع المستوردة من اليابان، في إطار اتفاق تجاري جديد بين البلدين، حيث جاء في بيان البيت الأبيض: "بموجب الاتفاق، ستطبق الولايات المتحدة رسومًا أساسية بنسبة 15 بالمئة على جميع السلع اليابانية تقريبًا المستوردة إلى السوق الأمريكية، مع ترتيبات خاصة لقطاعات السيارات وقطع الغيار، ومنتجات الطيران، والأدوية المكافئة، والموارد الطبيعية غير المستخرجة أو المنتجة محليًا".

كما أوضح البيان أن الهدف من الاتفاق هو تحقيق توازن في الميزان التجاري وتهيئة بيئة "يمكن التنبؤ بها" للتجارة بين البلدين. وفي المقابل، ستفتح اليابان أسواقها أمام السلع الأمريكية، بما في ذلك زيادة كبيرة في واردات المنتجات الزراعية مثل الأرز والذرة وفول الصويا، إلى جانب الطاقة والتكنولوجيا الفضائية، فضلاً عن رفع القيود المفروضة على السيارات الأمريكية.

كذلك نص الاتفاق على أن تستثمر اليابان نحو 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع طوكيو بأنه "اتفاق ضخم، ربما الأكبر على الإطلاق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراقجي: إيران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي
تفرض رسوماً جمركية على الواردات اليابانية
الخارجية الإيرانية تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا وتطرد السفير
ترامب: سنفرض عقوبات على الهند
رئيس الوزراء وسلطان عمان يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
بوتين: مستعد لمقابلة زيلنسكي
الأعرجي وخطيب زاده يؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لحل جميع المشاكل العالقة بالمنطقة والعالم
رئيس الوزراء يلتقي سلطان عمان في قصر الحصن بصلالة
ترامب يتهم شي وكيم وبوتين بالتآمر ضدّ بلاده
ماسك يتحدث عن انتشار المتحولين جنسيا بين البِيض
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك