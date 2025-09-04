الخارجية الإيرانية تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا وتطرد السفير

خفضت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا ومعلنة طرد سفيرها لدى طهران، إذ ذكر اسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجيةالإيرانية إن "إجراء الحكومة الأسترالية في خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية غير مبرر. لا نرحب بهذا الأمر، لأننا نعتقد أنه لم يكن هناك أي مبرر أو سبب له، وهو يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين".

وأضاف أنه "وفقا للأعراف وقواعد الدبلوماسية وردا على الإجراء الأسترالي، خفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستوي التمثيل الدبلوماسي الأسترالي في إيران. وقد غادر السفير الأسترالي إيران".

يأتي ذلك بعدما أعلنت أستراليا يوم الثلاثاء، عن قرارها طرد السفير الإيراني وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد اتهامها لطهران بالوقوف وراء هجومين معاديين للسامية في البلاد.

وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أنها المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تطرد فيها أستراليا سفيرا أجنبيا.