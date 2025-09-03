الصفحة الدولية

ترامب: سنفرض عقوبات على الهند


أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ان بلاده تعمل على فرض عقوبات جديدة على الهند، فيما أشار الى ان ادارته انهت 7 حروب.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إنه "نعمل على فرض عقوبات إضافية على الهند، لاستيرادها النفط الروسي الذي كلف موسكو مئات مليارات الدولارات"، مبيناً أنه "ساعدنا الصين في الحصول على حريتها ولكننا لم نحصل منها على التقدير الذي نستحقه".

وتابع، أن "الديمقراطيين يحاولون لفت الانتباه عن الإنجازات التي أحققها"، مؤكداًُ أنه "سننشر قوات إضافية في بولندا إذا أرادت ذلك وقواتنا ستبقى هناك".

وأكمل: "تمكنت من إنهاء 7 حروب، وعلينا أن نتحدث عن عظمة بلادنا"، مردفاً أن "الرئيس بوتين يعرف موقفي وأنتظر اتخاذه قرارا بشأن أوكرانيا خلال أسبوعين وبعدها سنرى ما سيحصل".

ولفت الى ان "فنزويلا ترسل ملايين الأشخاص إلى بلادنا والكثير منهم رجال عصابات ومجرمون"، موضحاً أنه "ندفع ثمنا كبيرا بسبب عدم كفاءة إدارة بايدن".

وأوضح أنه "يمكننا تفادي الإغلاق الحكومي وإقرار موازنة ممتازة، والديمقراطيون مرضى وسنحقق نتائج ممتازة في الانتخابات المقبلة"، مردفاً أن "الصناعات تعود إلى بلادنا بسبب الرسوم الجمركية".

واستطرد بالقول: "الديمقراطيين يرفضون مكافحة الجريمة"، مبيناً أن "بولندا دولة حليفة ولم نفكر بسحب قواتنا منها".

وأضاف، أن "نصف الحروب التي أنهيتها بفضل الرسوم الجمركية واتفاقات التجارة، وأريد للحرب الغبية في أوكرانيا أن تتوقف".

واختتم قوله بان "الحرب في أوكرانيا أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب: سنفرض عقوبات على الهند
رئيس الوزراء وسلطان عمان يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
بوتين: مستعد لمقابلة زيلنسكي
الأعرجي وخطيب زاده يؤكدان أهمية الحوار والدبلوماسية لحل جميع المشاكل العالقة بالمنطقة والعالم
رئيس الوزراء يلتقي سلطان عمان في قصر الحصن بصلالة
ترامب يتهم شي وكيم وبوتين بالتآمر ضدّ بلاده
ماسك يتحدث عن انتشار المتحولين جنسيا بين البِيض
لاريجاني: باب المفاوضات مع الولايات المتحدة ليس مغلقاً
توعد بتدخل عسكري.. المعتوه ترامب يهاجم "شيكاغو" ويصفها بـ"المدينة الأسوأ في العالم"
وزارة الخزانة الأمريكية: إصدار عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك