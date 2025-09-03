رئيس الوزراء وسلطان عمان يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، حيث جرت مراسم استقبال رسمية في قصر الحصن بمدينة صلالة".

كما أشار السوداني، بحسب البيان، إلى "رغبة العراق بتطوير علاقات التعاون مع عُمان"، مؤكداً، أن "الشعب العراقي يحتفظ بالمواقف المتميزة للأشقاء العُمانيين في كل المراحل، وفي مختلف التحديات التي مرّ بها العراق والمنطقة".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء عقد لقاء موسعاً مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بحضور وفدي البلدين، جرى فيه بحث الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء بمواقف السلطنة الداعية إلى وقف العدوان، ونشر الاستقرار ومنع التصعيد، ليعقد بعدها لقاء ثنائياً مع السلطان" .

وأكد سلطان عمان "رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والانفتاح على كل أوجه التبادل المثمر مع العراق"، مبيناً "توجيهاته إلى وزراء الحكومة العمانية بأهمية تحويل مذكرات التفاهم الى خطوات عملية بالتعاون والشراكة مع العراق".

فيما أعرب سلطان عمان عن "دعمه لخطوات العراق على الساحة الإقليمية، وكل ما بذلته الحكومة العراقية على مسار وقف انتشار الصراع، وترسيخ الاستقرار في المنطقة".