بوتين: مستعد لمقابلة زيلنسكي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه مستعد للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ ذكر بوتين في تصريحات صحفية، "مستعد للقاء زيلينسكي، ولكن هل هناك جدوى من ذلك؟"، مشددًا على ضرورة إجراء استفتاء حول شرعية زيلينسكي كرئيس".

وأضاف، بأنه "قال للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنني مستعد للقاء زيلينسكي، ولو كان مستعدًا فليأتِ إلى موسكو".

فيما لفت بوتين إلى، أن "الاقتصاد الصيني متطور، وهناك إمكانية لتوريد الطاقة إلى أسواقه، مبينًا أن ذلك "سيحقق فوائد تنافسية للاقتصاد الصيني".

كما أكد: "سنزود الصين بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز إجمالًا"، موضحًا، أنه "لا يمكن ضمان أمن دولة على حساب أخرى، ودائمًا ما رفضنا عضوية أوكرانيا في الناتو".

كذلك، أشار إلى، أن "الضمانات الأمنية غير مرتبطة بتبادل الأراضي"، مضيفًا "نحن نكافح من أجل أصحاب الثقافة الروسية". ولفت إلى، أن "الصلاحيات السياسية للرئيس الأوكراني انتهت، وفترته الرئاسية قد انقضت".