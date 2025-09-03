ترامب يتهم شي وكيم وبوتين بالتآمر ضدّ بلاده

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ بـ"التآمر" ضد بلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الموجودين في بكين لحضور عرض عسكري ضخم إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث كتب الرئيس الجمهوري في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "أتمنى للرئيس شي ولشعب الصين العظيم يوما رائعا من الاحتفالات".

وأضاف بنبرة ساخرة "أرجو منكم إبلاغ أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ-أون بينما تتآمرون ضدّ الولايات المتّحدة".

كما شدّد ترامب على أنّ "السؤال المهمّ المطلوبة الإجابة عليه هو ما إذا كان الرئيس الصيني شي سيذكر القدر الهائل من الدعم والدم الذي قدّمته الولايات المتحدة للصين لمساعدتها في الحصول على حريتها من محتلّ أجنبي"بحسب قوله

وأضاف أنّ "أميركيين كثرا ماتوا في سبيل حصول الصين على النصر والمجد. آمل أنّهم سيحصلون على ما يستحقّون من تكريم واستذكار على شجاعتهم وتضحياتهم".

وجاء منشور ترامب بعد انطلاق عرض عسكري ضخم في بكين بمناسبة ذكرى مرور 80 عاما على استسلام اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية، ولهذه المناسبة استقبل الرئيس الصيني أكثر من 20 زعيم دولة بينهم خصوصا نظيره الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.