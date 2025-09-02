ماسك يتحدث عن انتشار المتحولين جنسيا بين البِيض

صرح رجل الأعمال الأمريكي مالك شركة "سبيس إك" إيلون ماسك، بأن انتشار المتحولين جنسيا بين البِيض سببه تصويرهم على أنهم "أسوأ البشر".

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "لاحظتُ أن الدافع الرئيسي وراء تحول الذكور البيض إلى متحولين جنسيا هو الدعاية المتواصلة التي تُصوّرهم على أنهم أسوأ البشر".

وأضاف: "إذا صُدّقت هذه الأكاذيب، خاصة خلال سنوات المراهقة الهشة (لدى الفتيان)، وأُتيحت لهم فرصة أن يكونوا مجموعة مُحتفى بها، فسيفعلها البعض".