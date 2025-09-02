لاريجاني: باب المفاوضات مع الولايات المتحدة ليس مغلقاً

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025)، أن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لم يُغلق.

وقال لاريجاني في تغريدة على منصة إكس إن "الأمريكيين يتحدثون فقط عن التفاوض، لكنهم لا يجلسون على طاولة المفاوضات، ويدّعون زورًا أن الجمهورية الإسلامية لا تُفاوض، بينما نحن نسعى إلى مفاوضات حكيمة".

وأضاف، أن "طرحهم قضايا يعلمون هم أنفسهم استحالة تحقيقها، مثل القيود على الصواريخ، يعد نموذجًا يُلغي عمليًا طريق التفاوض".