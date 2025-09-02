توعد بتدخل عسكري.. المعتوه ترامب يهاجم "شيكاغو" ويصفها بـ"المدينة الأسوأ في العالم"

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غضبه إزاء موجة العنف المستمرة في مدينة شيكاغو، واصفا إياها بأنها "أسوأ وأخطر مدينة في العالم على الإطلاق".

وجاء المنشور بعد أن شهدت شيكاغو عطلة نهاية أسبوع دموية أخرى، حيث تم إطلاق النار على 54 شخصا على الأقل، لقي 8 منهم حتفهم.

وأشار ترامب إلى أن نهايتي الأسبوع السابقتين كانتا مشابهتين، مما يسلط الضوء على أزمة عنف متصاعدة.

وفي هجوم مباشر على حاكم ولاية إلينوي، جي. بي. بريتزكر، قال ترامب: "بريتزكر يحتاج للمساعدة بشكل كبير، هو فقط لا يعرف ذلك بعد".

كما تعهد الرئيس الأمريكي بحل مشكلة الجريمة بسرعة، قائلا: "سأحل مشكلة الجريمة بسرعة، تماما كما فعلت في واشنطن العاصمة. شيكاغو ستصبح آمنة مرة أخرى، وقريبا"، مختتما منشوره بشعاره الانتخابي الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".