مجلس السيادة الانتقالي في السودان ينعى ضحايا كارثة قرية ترسين

نعى مجلس السيادة الانتقالي ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي التي ضربت قرية ترسين في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور بالسودان، وأسفرت عن مصرع جميع سكان القرية، وعددهم أكثر من ألف شخص، إذ وقع الانزلاق نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الماضي، فيما تقع القرية تحت سيطرة حركة عبد الواحد محمد نور.

كما أعرب رئيس وأعضاء المجلس عن "بالغ الحزن والأسى لمقتل المئات من المواطنين الأبرياء، متقدمين بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب السوداني كافة، سائلين الله أن يتقبل الشهداء قبولا حسنا، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل". فيما أكد المجلس التزامه بتسخير كافة الإمكانيات الممكنة لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من هذه الكارثة.