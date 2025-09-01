الصفحة الدولية

بوتين لرئيس الوزراء الهندي: شراكتنا الاستراتيجية تشهد تطورا حثيثا ووتيرة تجارية إيجابية


أشاد الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة شنغهاي للتعاون في الصين بالشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند، ووتيرة التعاون التجاري بينهما، إذ ذكر بوتين: "ننسق جهودنا بشكل مكثف على الساحة الدولية، في الأمم المتحدة، ومجموعة "بريكس"، ومجموعة "العشرين"، وبالطبع منظمة شنغهاي للتعاون. اليوم لدينا فرصة جيدة لمناقشة المهام الرئيسية لتطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه في مختلف المجالات".

وأضاف أن "روسيا والهند تحافظان على علاقات مميزة منذ عقود، علاقات ودية قائمة على الثقة المتبادلة. هذه العلاقات تحظى بدعم الأغلبية الساحقة من شعبي البلدين".

بالمقابل، شدد رئيس الوزراء الهندي على أن التعاون الوثيق بين نيودلهي وموسكو يعد أمرا بالغ الأهمية لضمان الاستقرار والازدهار العالميين. كما جدد مودي التأكيد أن الهند تترقب زيارة بوتين في ديسمبر المقبل.

وفي ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية قال مودي: "ترحب الهند بكل الجهود الأخيرة لإحلال السلام في أوكرانيا"، مؤكدا على أن "البحث عن سبل لتحقيق هذا الهدف يظل أولوية قصوى".

فيما تبادل بوتين ومودي الحديث على انفراد لمدة 50 دقيقة في سيارة الرئاسة الروسية "آوروس" قبل الاجتماع الموسع بين وفدي البلدين.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
