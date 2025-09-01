بوتين لرئيس الوزراء الهندي: شراكتنا الاستراتيجية تشهد تطورا حثيثا ووتيرة تجارية إيجابية

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة شنغهاي للتعاون في الصين بالشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند، ووتيرة التعاون التجاري بينهما، إذ ذكر بوتين: "ننسق جهودنا بشكل مكثف على الساحة الدولية، في الأمم المتحدة، ومجموعة "بريكس"، ومجموعة "العشرين"، وبالطبع منظمة شنغهاي للتعاون. اليوم لدينا فرصة جيدة لمناقشة المهام الرئيسية لتطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه في مختلف المجالات".

وأضاف أن "روسيا والهند تحافظان على علاقات مميزة منذ عقود، علاقات ودية قائمة على الثقة المتبادلة. هذه العلاقات تحظى بدعم الأغلبية الساحقة من شعبي البلدين".

بالمقابل، شدد رئيس الوزراء الهندي على أن التعاون الوثيق بين نيودلهي وموسكو يعد أمرا بالغ الأهمية لضمان الاستقرار والازدهار العالميين. كما جدد مودي التأكيد أن الهند تترقب زيارة بوتين في ديسمبر المقبل.

وفي ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية قال مودي: "ترحب الهند بكل الجهود الأخيرة لإحلال السلام في أوكرانيا"، مؤكدا على أن "البحث عن سبل لتحقيق هذا الهدف يظل أولوية قصوى".

فيما تبادل بوتين ومودي الحديث على انفراد لمدة 50 دقيقة في سيارة الرئاسة الروسية "آوروس" قبل الاجتماع الموسع بين وفدي البلدين.