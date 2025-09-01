أفغانستان: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إلى نحو 1500 قتيل ومصاب

أعلنت إدارة مكافحة الكوارث في طالبان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى نحو 1500 شخص بين قتيل ومصاب، حيث ذكرت إدارة مكافحة الكوارث حسبما نقلت وسائل إعلام أفغانية: إن "الزلزال الذي ضرب ولاية كنر شرقي أفغانستان، ليلة أمس أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وإصابة 1000 آخرين، وذلك في محافظات وته بور، مانوكي، ووادي جبه، وسوكي، ونورغل".

فيما تضاربت الأرقام الرسمية حول الخسائر منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال بينما لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة مستمرة، فيما قالت السلطات إن هناك مخاوف من مقتل وإصابة المئات في زلزال بقوة 6 درجات ضرب إقليم كونار الوعر في شمال شرق أفغانستان.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.