بوتين وشي جين بينغ يناقشان آخر الاتصالات الروسية الأمريكية

صرّح مساعد الرئيس يوري أوشاكوف للصحفيين بإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الصين شي جين بينغ آخر الاتصالات الروسية الأمريكية، حيث أوضح أوشاكوف للصحفيين: "نعم، تحدث رئيسنا بالتفصيل مع رئيس الصين. كانا يجلسان معا وتمكنا من التحدث بهمة ونشاط وبشكل مثمر للغاية. وكان من بين المواضيع التي ناقشها رئيسنا آخرُ الاتصالات مع الأمريكيين، اتصالاتِنا مع الأمريكيين".

يذكر أنه سبق أن تبادل بوتين ورئيس الصين محادثة قصيرة "وقوفا" قبل التقاط صورة جماعية لرؤساء الوفود المشاركة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون.

وكان بوتين قد صل إلى مركز ميجيانغ للمعارض في تيانجين الصينية، حيث كان في استقباله شي جين بينغ وعقيلته، عشية قمة منظمة "شنغهاي للتعاون".

فيما ستبدأ القمة أعمالها غدا بحفل ترحيب سيُقيمه الرئيس الصيني لقادة وزعماء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، قبل اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء.