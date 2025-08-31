مفتي سلطنة عمان يصدر بيانا ل "أبطال اليمن المغاوير" بعد اغتيال رئيس حكومة الحوثيين وعدة وزراء

أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي اليوم الأحد بيانا أعرب فيه عن تعازيه الحارة للشعب اليمني بمقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين أحمد الرهوي وعدد من الوزراء بهجوم صهيوني، إذ ذكر في بيان نشره حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال أحمد بن حمد الخليلي: "فجعنا بالصدمة الأليمة التي تركها في نفوسنا العدوان الغاشم من قبل العدو الصهيوني على أبطال اليمن المغاوير، وقد أودى برئيس الوزراء وثلة من الوزراء الذين أصيبوا بقاذفات العدو العدوانية".

وأضاف الخليلي: "فعزاؤنا الحار للشعب اليمني الباسل عموما، ولجميع جماعة الأنصار خصوصا، والله يتقبل الشهداء الأبرار ويرفع درجاتهم عنده، وإنا لله وإنا إليه راجعون".