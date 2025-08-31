السفير الياباني: مذكرة التفاهم مع العراق تمهد لتكامل اقتصادي بين البلدين

أكد السفير الياباني لدى العراق، أكيرا اندو، اليوم الأحد، أن مذكرة التفاهم مع العراق ستساهم في تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاصين للبلدين في اليابان والعراق، حيث عبّر اندو في كلمة له عقب توقيع مذكرة التفاهم بين العراق واليابان بشأن (تطوير البرامج التعليمية والمضي بمشاريع في مجال التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون)، عن "سعادته بالاحتفال بهذه اللحظة القيّمة في مسيرة الصداقة اليابانية العراقية وتوقيع مذكرة التفاهم بين شركة Gakken القابضة وصندوق العراق للتنمية (IDF)".

وأضاف "لاحظنا تحسّناً في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني حيث يَنْعَمُ العراق بالاستقرار تحت القيادة الحكيمة لدولة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وتنتهج الحكومة العراقيّة دبلوماسيّة متوازنة تهدف إلى بناء علاقات جيدة مع دول الجوار والإقليم، ودبلوماسية الشراكات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصاديّة"، معرباً عن "تقدير اليابان لهذه الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية".

وتابع، أنه "منذ عام 2003، نفذت الحكومة اليابانيّة برنامج المساعدات منحاً بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً لإعادة إعمار البنى التحتية المعيشية، مثل المدارس، بالإضافة إلى قروض الين بقيمة 11.5 مليار دولار لإعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفط".

كما ذكر ان "اليابان تبوأت مكانة أبرز الجهات المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية للعراق في السنوات الأخيرة"، لافتا الى ان "اليابان دأبت على تقديم الدعم للشعب العراقي لمساعدته على مواصلة مسيرته نحو مستقبل أكثر إشراقاً، من خلال دعم جهوده في بناء الوطن، وإعادة الإعمار الاقتصاديّ، والتنمية جنباً إلى جنب مع الشعب العراقي".

كذلك، بيّن السفير الياباني أن "صندوق العراق للتنمية، سلط الضوء على مجالات التعليم والزراعة والإسكان والتحول الرقمي والتصنيع والأمن الغذائي والبيئة، مشيرا الى ان "الحكومة العراقيّة منحت الأولوية لتلك المجالات تحت قيادة دولة رئيس الوزراء السوداني".

كما أوضح ان "شركة Gakken واحدة من الشركات اليابانية الرائدة منذ تأسيسها عام 1946، وعلى مدار ما يَقْرُبُ من 80 عاماً، ساهمت في إعادة إعمار البلاد بشكل عام من خلال تعزيز القدرات الأكاديميّة والمهارات الاجتماعيّة لجميع سكّان اليابان، وخاصة في مجال العلوم"، معرباً عن "أمله في أن تُوَظّفُ خبرة Gakken في المجالات التعليميّة العراقيّة ليُعزّز تنمية الموارد البشريّة التي ستَقُودُ الصناعات العراقيّة المستقبليّة، والتي ستساهم في إعادة إعمار البلاد وتنميتها الاقتصاديّة بعد الحرب".

وتابع، ان "توقيع مذكرة التفاهم بين شركة Gakken وصندوق العراق للتنمية (IDF) يعد حدثاً بالغ الأهمية ويأتي في الوقت المناسب، سيساهم في تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاصين في اليابان والعراق من حيث تبادل المعلومات، ودعم وترويج وتنسيق الأعمال".