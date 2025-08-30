الصفحة الدولية

بوتين يتوجه إلى الصين في زيارة ستستمر 4 أيام


يتوجه الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ في زيارة ستستمر 4 أيام لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، واحتفال الصين بالذكرى الـ80 للنصر على اليابان.

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عن جدول زيارة بوتين التي ستستمر من 31 أغسطس وحتى 3 سبتمبر.

في الفترة من 31 آب إلى 1 أيلول سيزور الرئيس بوتين مدينة تيانجين جنوب شرق بكين حيث ستعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون يتخللها عدد من اللقاءات مع قادة الدول منها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني محمد بزيشكيان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وغيرهم.

وسيحضر قمة منظمة شنغهاي قادة أكثر من 20 دولة من الأعضاء والشركاء والمراقبين في المنظمة، ورؤساء 10 منظمات دولية.

في 2 سبتمبر سيتوجه الرئيس بوتين إلى بكين حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ ضمن محادثات ثنائية وموسعة لبحث آفاق التعاون الثنائي والقضايا العالمية والإقليمية وبمشاركة وفود رسمية من الجانبين، كما سيجتمع في لقاء ثلاثي مع رئيسي منغوليا والصين.

كما سيتخلل يوم الثلاثاء لقاءات للرئيس الروسي مع عدد من قادة الدول منهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و الرئيس الصربي و  رئيس أوزبكستان وغيرهم.

في الـ3 من سبتمبر الأربعاء يحل بوتين ضيفا رئيسيا خلال فعاليات الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية التي ستقيمها بكين في ساحة تيانانمن، وبعد الفعاليات سيلتقي رئيسي الكونغو وفيتنام.

وأعلن أوشاكوف في وقت سابق أنه من المقرر توقيع نحو 20 وثيقة في بكين عقب المحادثات الروسية – الصينية في إطار الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي

