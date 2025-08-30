السفارة الروسية بطهران تنفی نقل معلومات دفاعية لإيران الى 'إسرائيل'

نفت السفارة الروسية في طهران بشكل قاطع الادعاء بأن روسیا نقلت معلومات دفاعية لإيران إلى الإحتلال الإسرائيلي.

ووصفت السفارة الروسية في طهران الإدعاءات بأنه جزء من حملة إعلامية مستهدفة لتقويض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

يذكر أنه وفي تصريح أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الإيرانية، عبر محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، عن شكوك عميقة تجاه روسيا، زاعما إلى احتمال تورطها في تمرير معلومات حساسة إلى "إسرائيل" خلال حرب الأيام الاثني عشر.

واعتبر محمد صدر والذي نددت سلطات رسمية بتصریحاته أن الاتفاق الاستراتيجي بين طهران وروسيا لم يكن سوى “زوبعة في الهواء”، وأن "الاعتماد المطلق على موسكو خطأ جسيم" وفق قوله.