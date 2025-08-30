نيويورك تايمز: ترامب يُلغي زيارته إلى الهند وسط توتر بالعلاقات مع مودي

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت (30 آب 2025)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى زيارته المقررة إلى الهند لحضور قمة "الرباعية" (QUAD)، وذلك في ظل ما وصفته الصحيفة بـ"تفكك العلاقات" بين قادة واشنطن ونيودلهي خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن ترامب "لم يعد لديه خطط" لزيارة الهند في الخريف المقبل، مشيرة إلى أن القرار يعكس تراجعاً في مستوى التنسيق بينه وبين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأضاف التقرير أن إلغاء الزيارة جاء بعد سلسلة من الخلافات، من بينها تصريحات لترامب تحدث فيها عن دوره في "وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان"، وهو ما رفضته نيودلهي رسمياً، فضلاً عن التوتر التجاري الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الواردات الهندية.