استشهاد صحفي إيراني على يد "هيئة تحرير الشام" الارهابية في دمشق

أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت (30 آب 2025)، بأن الصحفي الإيراني ميلاد روشن حال زاده الموفد الإعلامي إلى العاصمة السورية، استشهد في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، بعد أن قامت عناصر من "هيئة تحرير الشام"الارهابية التابعة للجولاني باعتقاله ومن ثم تصفيته.

وقالت وسائل إعلام تابعة للهيئة في بيان إنها "تتحمل المسؤولية عن الحادث، واعتبرت العملية "رسالة تحذير" إلى "الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

يُذكر أن الصحفي الشهيد كان يغطي التطورات الميدانية في سوريا منذ عدة أشهر، ويُعد من الوجوه الإعلامية النشطة في رصد الهجمات على المراقد الدينية والمناطق المتاخمة لدمشق.