الصفحة الدولية

وزارة الأمن الإيرانية تكشف عن إسم وصورة مشغلي مسيرات الإحتلال خلال العدوان على إيران


تمكّنت وزارة الأمن الإيرانية من معرفة التفاصيل الشخصية لمشغلي الطائرات المسيرة الإسرائيلية خلال فترة العدوان الصهيوني على إيران وحصلت على معلومات شاملة حول قواعد الطيران وأماكن تمركز هذه الطائرات، بما في ذلك سرب 210 في القاعدة العسكرية "تل نوف".

وقد تمكنت الأجهزة الإيرانية من معرفة نوع أنشطة المشغلين، الاجتماعات التي يعقدونها، صور تجميع الطائرات المسيرة، محركاتها، والتكنولوجيا الدقيقة داخل هذه المحركات، وذلك من مواقع لم يكن العدو يتوقع فيها أن يتم رصده ومراقبته.

كما تم توثيق صور للكادر الفني أثناء عمله على هذه الطائرات، والكبائن التي يُشغّل منها المشغلون، والشاحنات التي تنقل الطائرات، وصور جوية للحظائر والمخازن. كما سجلت الكاميرات زيارات القادة والمسؤولين لتلك الطائرات، وتقارير العمل التي يقدمها المشغلون لقيادة القوات الجوية.

كما تمكنت الأجهزة الإيرانية من الوصول إلى تفاصيل كاملة عن مهندسي الطيران، الكادر الفني، الرادارات المهمة، أجهزة التوجيه، الإحداثيات والمخططات على شاشات الكمبيوتر. والأهم من ذلك، تم تحديد هوية "المشغلين القتلة" الذين كانت أيديهم على زناد الموت، ومن بينهم:

أوفير تسلر: رصدت جميع تفاصيله، عنوان منزله، عدد أولاده ونشاطه المهني.

إدين ورتير: مقيم في تل أبيب، ونشرت جميع تفاصيله وأرقامه لأول مرة.

أوفير إيسلر: مع تاريخ ميلاده وأرقامه الخاصة ومكان إقامته في "جيوا آتين".

وفي الوقت الذي كانت فيه الكاميرات تراقب خلف "هيرمس"، تم تدمير نفس الطائرات المسيرة في سماء إيران، لتصبح البلاد فخًا قاتلاً للطائرات المسيرة، إلى درجة أن عدد الطائرات الثمينة التي تم تدميرها أصبح حديث الإعلام العالمي.

وكانت هذه الطائرات تُستخدم لأغراض الهندسة العكسية، كما أظهرت إيران سابقاً في حادثة الطائرة الأمريكية "RQ-170". إلى جانب تدمير الطائرات، حصلت إيران على جميع المعلومات الفنية والإحداثيات والصور التذكارية المخفية التي أصبحت الآن متاحة أمام العالم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استشهاد صحفي إيراني على يد "هيئة تحرير الشام" الارهابية في دمشق
وزارة الأمن الإيرانية تكشف عن إسم وصورة مشغلي مسيرات الإحتلال خلال العدوان على إيران
إصابة العشرات بحادث خروج قطار عن مساره في مصر
صفعة قوية له ... محكمة استئناف أمريكية تقضي بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية
الهند: لن نرضخ للرسوم الأميركية وسنغزو أسواق جديدة
باريس تلمح إلى فرض عقوبات أوروبية على إيران تشبه عقوبات مجلس الأمن
إيران: الإطاحة بخلية إرهابية تابعة للموساد الصهيوني في خراسان
بزشكيان: لم ولن نسعى للحرب وتفعيل آلية العقوبات أضعف مصداقية أوروبا
الكرملين يحدد شرطاً واحداً لعقد لقاء بوتين وزيلينسكي
ماكرون: لا أنوي الاستقالة قبل نهاية ولايتي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك