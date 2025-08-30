باريس تلمح إلى فرض عقوبات أوروبية على إيران تشبه عقوبات مجلس الأمن

صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، بأن الاتحاد الأوروبي قد يعيد فرض عقوبات على إيران تشبه عقوبات مجلس الأمن الدولي، إذ ذكر الوزير بارو قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الدنمارك: "ماذا سيحدث الآن؟ بدأت فترة الثلاثين يوما، بعد انقضائها سيتم إعادة تفعيل هذه العقوبات الدولية".

وأضاف: "ثم، كمرحلة ثانية، قد يتم استئناف العقوبات الأوروبية أيضا، إلا إذا وافقت إيران خلال فترة الثلاثين يوما على الإجراءات التي طالبناها بها بوضوح تام".

وتابع الوزير الفرنسي: "في هذه الحالة، يمكننا النظر في تأجيل استئناف هذه العقوبات. الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية".

وكانت دول الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي قبل يومين، عن بدء آلية استئناف العقوبات الدولية ضد إيران، والتي كانت قد أُلغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. ولا تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ فورا، حيث يجب عرض مشروع قرار حول استمرار تعليق العقوبات للتصويت في مجلس الأمن. وإذا لم يتم اعتماد مثل هذا القرار خلال 30 يوما، فسيتم استئناف العقوبات.