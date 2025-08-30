الصفحة الدولية

باريس تلمح إلى فرض عقوبات أوروبية على إيران تشبه عقوبات مجلس الأمن


صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، بأن الاتحاد الأوروبي قد يعيد فرض عقوبات على إيران تشبه عقوبات مجلس الأمن الدولي، إذ ذكر الوزير بارو قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الدنمارك: "ماذا سيحدث الآن؟ بدأت فترة الثلاثين يوما، بعد انقضائها سيتم إعادة تفعيل هذه العقوبات الدولية".

وأضاف: "ثم، كمرحلة ثانية، قد يتم استئناف العقوبات الأوروبية أيضا، إلا إذا وافقت إيران خلال فترة الثلاثين يوما على الإجراءات التي طالبناها بها بوضوح تام".

وتابع الوزير الفرنسي: "في هذه الحالة، يمكننا النظر في تأجيل استئناف هذه العقوبات. الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية".

وكانت دول الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي قبل يومين، عن بدء آلية استئناف العقوبات الدولية ضد إيران، والتي كانت قد أُلغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. ولا تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ فورا، حيث يجب عرض مشروع قرار حول استمرار تعليق العقوبات للتصويت في مجلس الأمن. وإذا لم يتم اعتماد مثل هذا القرار خلال 30 يوما، فسيتم استئناف العقوبات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
باريس تلمح إلى فرض عقوبات أوروبية على إيران تشبه عقوبات مجلس الأمن
إيران: الإطاحة بخلية إرهابية تابعة للموساد الصهيوني في خراسان
بزشكيان: لم ولن نسعى للحرب وتفعيل آلية العقوبات أضعف مصداقية أوروبا
الكرملين يحدد شرطاً واحداً لعقد لقاء بوتين وزيلينسكي
ماكرون: لا أنوي الاستقالة قبل نهاية ولايتي
تركيا تقطع كامل علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل وإغلاق الأجواء أمام طائراتها
عراقجي يحذر: “سناب باك” يهدد الأمن الدولي وأوروبا تضغط على إيران لصالح واشنطن وتل أبيب
واشنطن تلغي تأشيرات وفد السلطة الفلسطينية لحضور أعمال جمعية الأمم المتحدة
موسكو تدين قرار إعادة فرض العقوبات على إيران
إيران تعلق على قرار الترويكا الأوروبية بإعادة فرض عقوبات عليها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك