إيران: الإطاحة بخلية إرهابية تابعة للموساد الصهيوني في خراسان

أعلن حرس الثورة الإسلامية في محافظة خراسان الإيرانية، اليوم السبت، عن الإطاحة بخلية إرهابية تابعة للموساد الصهيوني في محافظة خراسان، إذ ذكر الحرس الثوري في بيان، أنه "تم تحديد واعتقال 8 عناصر مرتبطين بجهاز الاستخبارات التابع للكيان الصهيوني".

وأوضح البيان أنّ "هؤلاء الأفراد تلقّوا تدريباتهم التخصصية عبر الفضاء الافتراضي من عناصر تابعة للموساد، وقاموا خلال الحرب الأخيرة بإرسال إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، فضلاً عن معلومات متعلّقة بشخصيات عسكرية بارزة، إلى ضباط الاستخبارات الصهيونية".

فيما لفت البيان، الى أنه "بحسب الوثائق المتوفّرة، كان الموقوفون بصدد التخطيط وتنفيذ عمليات تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين، إضافة إلى التخريب في مراكز مهمّة بمدينة مشهد المقدّسة، غير أنّ السيطرة الاستخبارية الكاملة أدّت إلى إحباط مخططاتهم واعتقالهم قبل تنفيذ أي عمل عملياتي"، مبيناً أنه "تم ضبط كميات من المواد الأولية المخصّصة لصناعة قواذف وصواريخ بدائية، وعبوات ناسفة، وألغام متفجّرة".