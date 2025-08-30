الصفحة الدولية

إيران: الإطاحة بخلية إرهابية تابعة للموساد الصهيوني في خراسان


 

 

أعلن حرس الثورة الإسلامية في محافظة خراسان الإيرانية، اليوم السبت، عن الإطاحة بخلية إرهابية تابعة للموساد الصهيوني في محافظة خراسان، إذ ذكر الحرس الثوري في بيان،  أنه "تم تحديد واعتقال 8 عناصر مرتبطين بجهاز الاستخبارات التابع للكيان الصهيوني".

وأوضح البيان أنّ "هؤلاء الأفراد تلقّوا تدريباتهم التخصصية عبر الفضاء الافتراضي من عناصر تابعة للموساد، وقاموا خلال الحرب الأخيرة بإرسال إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، فضلاً عن معلومات متعلّقة بشخصيات عسكرية بارزة، إلى ضباط الاستخبارات الصهيونية".

فيما لفت البيان، الى أنه "بحسب الوثائق المتوفّرة، كان الموقوفون بصدد التخطيط وتنفيذ عمليات تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين، إضافة إلى التخريب في مراكز مهمّة بمدينة مشهد المقدّسة، غير أنّ السيطرة الاستخبارية الكاملة أدّت إلى إحباط مخططاتهم واعتقالهم قبل تنفيذ أي عمل عملياتي"، مبيناً أنه "تم ضبط كميات من المواد الأولية المخصّصة لصناعة قواذف وصواريخ بدائية، وعبوات ناسفة، وألغام متفجّرة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
