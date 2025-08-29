بزشكيان: لم ولن نسعى للحرب وتفعيل آلية العقوبات أضعف مصداقية أوروبا

اكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، ان بلاده لم ولن تسعى للحرب، فيما اشار الى ان تفعيل آلية العقوبات أضعف مصداقية أوروبا.

وقال بزشكيان، انه "لم ولن نسعى للحرب والأعداء قصفوا حدودنا في الحرب الأخيرة للسماح لعملائهم بدخول بلادنا"، مشيرا الى ان " الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لإسقاط نظامنا وتقسيم بلادنا".

واضاف، ان "الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنهم يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان"، مردفاً ان " آلية تفعيل إعادة العقوبات مهمة ولا ندعي أن العقوبات غير مؤثرة".

واكمل، انه "لا نريد تفعيل آلية إعادة العقوبات ولا يحق لدول أوروبية تنتهك القوانين اتهامنا بخرقها"، مبينا ان "الانقسامات الداخلية أخطر من تفعيل آلية إعادة العقوبات الأممية".

وتابع: "تفعيل آلية العقوبات أضعف مصداقية أوروبا كطرف مفاوض وأثار شكوكا حول نياتها"، محذرا من "تبعات الإجراء الأوروبي غير المسؤول ونؤكد حقنا في الرد المناسب".

واكد ان "قبول الاتفاق النووي أفضل من رفضه لأنه اعتراف بحق بلادنا في تخصيب اليورانيوم".