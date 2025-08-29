ماكرون: لا أنوي الاستقالة قبل نهاية ولايتي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الجمعة (29 آب 2025)، أنه لا يخطط لتقديم استقالته قبل انتهاء ولايته، وذلك قبل أيام من جلسة التصويت على الثقة بالحكومة الفرنسية المقررة في 8 سبتمبر المقبل.

وجاء تصريح ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث قال: "أنا أؤمن بالديمقراطية الديمقراطية تعني أن الناس يصوتون بناء على تفويض واضح التفويض الذي منحني إياه الشعب الفرنسي، وليس أي جهة أخرى، سألتزم به حتى النهاية".

تصريحات ماكرون تأتي في ظل توتر سياسي داخلي، حيث أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية في 8 سبتمبر لطرح الثقة بالحكومة.

ويأتي هذا التصويت على خلفية الاستياء الشعبي المتزايد من إجراءات التقشف التي تضمنها مشروع موازنة عام 2026، والتي أثارت موجة من الانتقادات من قبل المعارضة والمجتمع المدني.

وقد أعلنت أبرز الأحزاب المعارضة نيتها التصويت ضد الحكومة، في خطوة تهدف إلى إسقاطها أو الضغط عليها لتغيير نهجها الاقتصادي.